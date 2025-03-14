"Путин высадился на передовой и устроил ад для ВСУ": Мир изумился ответу русских на перемирие

Vladimir Lioubimcev

ПУТИН МОЛОДЕЦ!! На переговорах с прибывшим в Москву американцами, он основательно и доказательно изложил сложившуюся ситуацию и позицию России по Украине. ЧТО, ПОЧЕМУ, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ И КАК?!! До этого со стороны США были одни домыслы. Другой вопрос, как США примут эту информацию, и не переиначат ли ее? От них можно чего угодно ожидать...