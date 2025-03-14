"Путин высадился на передовой и устроил ад для ВСУ": Мир изумился ответу русских на перемирие

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПУТИН МОЛОДЕЦ!! На переговорах с прибывшим в Москву американцами, он основательно и доказательно изложил сложившуюся ситуацию и  позицию России по Украине. ЧТО, ПОЧЕМУ, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ И КАК?!!  До этого со стороны США были одни домыслы.   Другой вопрос, как США примут эту информацию, и не переиначат ли ее? От них можно чего угодно ожидать...
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