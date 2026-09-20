ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области

В кольце окружения подразделениями группировки "Север" нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково, Хижняково и Хрипуны, ведутся бои за Бузово, сообщают в Минобороны РФ 20 сентября 2026 года, в воскресенье.