«У него зависимость», — стало известно о проблеме Сергея Пенкина

Последнее время мы всё чаще встречаем упоминание когда-то популярного артиста Сергея Пенкина. К сожалению, новости, которые появляются каждый день, нельзя назвать положительными.
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