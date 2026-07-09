В рубрику #НАКИПЕЛО Во дворе дома по адресу переулок Казачки Анны,10 некие лица сломали и закинули детский самокат на козырёк подъездной двери.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Во дворе дома по адресу переулок Казачки Анны,10 некие лица сломали и закинули детский самокат на козырёк подъездной двери.
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