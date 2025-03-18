11 лет как Крым вернулся в состав России

11 лет как Крым вернулся в состав РоссииДорогие друзья!Уважаемые крымчане и севастопольцы!Сегодня, 18 марта, мы с гордостью отмечаем День воссоединения Крыма с Россией — знаменательную дату, когда историческая справедливость восторжествовала, а воля народа была услышана.