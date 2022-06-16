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Родившимся в Херсонской области детям автоматически предоставят гражданство России

Родившимся в Херсонской области детям автоматически предоставят гражданство России

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы временной администрации региона. «Принятие в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ», — говорится в сообщении.

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