Думай и достигай: как превращать мечты в реальность силой мысли?

Разговоры о силе мысли и исполнении желаний всегда были популярны. Тысячи шарлатанов построили на этом свою карьеру, десятки учёных пытались доказать воздействие подсознания на судьбу индивида и десятки миллионов человек замечали стечения обстоятельств, якобы контролируемые собственным мышлением.