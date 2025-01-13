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Царьград

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Товарооборот Китая и России в 2024 году достиг $244,81 млрд: рост на 1,9%

Товарооборот Китая и России в 2024 году достиг $244,81 млрд: рост на 1,9%

В 2024 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 1,9%, составив $244,81 млрд. Импорт из России остался почти неизменным, тогда как экспорт из КНР вырос на 4,1%, достигнув $115,49 млрд.

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