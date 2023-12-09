Банки сговорились с застройщиками? Подводные камни ипотечного кредитования

"Пузырь" льготной ипотеки может привести к коллапсу банковской системы и неплатежам среди населения. Насколько это способно подорвать финансовую стабильность, поговорим с экспертами Ириной Радченко и Еленой Николаевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии