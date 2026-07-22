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Газета.ру

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Дегтярев сравнил слова Плющенко о деградации ФК с позицией релокантов

Дегтярев сравнил слова Плющенко о деградации ФК с позицией релокантов

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что высказывания двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации российского спорта напоминают позицию релокантов.

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