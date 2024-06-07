8 целей за 50 секунд. К прибытию в Польшу первых "Хаймарсов", армия Беларуси разворачивает "Полонез-М", одну из самых лучших РСЗО в Мире

РСЗО "Полонез" впервые появились в 2016 году. Уже через два года возникла модификация машины с новой высокоточной ракетой и системой прицеливания, по всем параметрам более совершенную, чем американский "Хаймарс".
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