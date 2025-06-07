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ИЗВЕСТИЯ iz

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Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» арктической мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Лелека» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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