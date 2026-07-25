Сводки СВО, 24 июля, главное: Получив 10 ФАБов, Херсон ждет русский десант

Юрий Ильинов

Как Салтыков разбил пруссаков при Пальциге Битва при Пальциге относится к числу малоизвестных, но знаковых побед русского оружия. Она стала славным прологом Кунерсдорфского сражения, когда прусский король Фридрих II бежал с поля боя. Как в первом, так и во втором случае заслуга в разгроме пруссаков принадлежала генерал-аншефу Петру Семёновичу Салтыкову. Этот малоизвестный полководец, изначально принятый в войсках с иронией, сумел выработать стратегию, необходимую для победы над лучшей армией Европы. До 1759 года Россия воевала против Пруссии с переменным успехом. Несмотря на викторию при Гросс-Егерсдорфе (во многом случайную) русские войска не смогли перехватить инициативу в Семилетней войне и фактически перешли к обороне. Императрица Елизавета Петровна, недовольная ходом боевых действий, назначила на пост главнокомандующего почти не нюхавшего порох генерала. Прибыв в войска, Пётр Семёнович произвёл их инспекцию и на военном совете предложил перейти к активным действиям против противника, который в это время успешно воевал против союзных нам австрийцев. Салтыков двинулся навстречу австрийскому фельдмаршалу Леопольду фон Дауну, чтобы соединить силы и дать генеральную баталию Фридриху II. Опасаясь этого, прусский король приказал своему генералу Карлу фон Веделю, находящемуся в Силезии, выдвинуться навстречу русской армии и вступить с ней в сражение. Столкновение должно было произойти до переправы наших войск через Одер, чего прусский монарх очень опасался в виду угрозы его наследственным владениям. Ведель был обстрелянным генералом, прошедшим через многие кампании Войны за австрийское наследство и Семилетней войны, однако особыми военными талантами не отличался. С самого начала он проявил завидную беспечность, не организовав разведку местности и упустив манёвры приближающихся войск Салтыкова. В то же время русский командующий тщательно следил за действиями Веделя и намеревался его упредить. План пруссаков состоял в том, чтобы захватить возвышенность, которая господствовала над местностью возле деревни Пальциг и уже там встретить русскую армию. Это должно было несколько нивелировать численное превосходство, которое имел Салтыков. Пётр Семёнович переиграл противника и сам во время дневного марша занял эту выгодную позицию. Теперь ему предстояло лишь ожидать прибытия Веделя, расположив свои войска в центре и на флангах, а также сосредоточив значительные резервы на правом направлении, чтобы в случае удачи перейти в наступление. Ранним утром 23 июля 1759 года, построившись в колонны, пруссаки устремились на штурм наших позиций. Для того, чтобы зайти русским войскам в тыл, Ведель направил в обход лагеря большой кавалерийский отряд. Таким образом, он планировал связать основные подразделения Салтыкова боем, чтобы те не заметили опасного манёвра конницы. Это намерение было разгадано Петром Семёновичем, который принял меры к отражению противника на всех направлениях. Кроме того, русский командующий грамотно перебрасывал резервы с одного угрожаемого направления на другое, не позволяя Веделю добиться превосходства на отдельных участках боя. Пруссаки целый день пытались пробить русскую оборону, однако все их усилия оказались тщетными. После этого Ведель поспешно отступил с остатками войск, фактически открыв Салтыкову дорогу через Одер. Поражение настолько вывело из себя прусского короля, что он принял решение лично возглавить войска против Салтыкова. Это решение оказалось не более удачным, чем назначение Веделя и вскоре привело к полному разгрому пруссаков при Кунерсдорфе. Заглавная иллюстрация. Старинная гравюра, изображающая битву при Пальциге