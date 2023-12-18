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У Украины есть план «Б» на случай прекращения помощи от Запада

У Украины есть план «Б» на случай прекращения помощи от Запада

Если Запад прекратит фиксирование Украины в следующем году, ей придется использовать план Б, заявил советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко в эфире телеканала «Рада».

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПЛАН Б-БЕЖАТЬ !!!!
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