Лучшие шоты от прыщей и для сияния кожи: 5 рецептов противовоспалительных напитков Алёна Юрьева Чуть ли не каждый день появляются новые тенденции в уходе за кожей, но одна из последних модных идей, собирающая множество похвал, — это употребление специальных напитков для поддержания здоровья кожи.