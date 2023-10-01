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Губернатор Владимирской области считает нужным строить для учителей квартиры

Губернатор Владимирской области считает нужным строить для учителей квартиры

В школах региона сегодня не хватает уже 800 педагогов.На минувшей неделе на встрече губернатора Владимирской области Александра Авдеева с редакторами ведущих СМИ региона прозвучало обещание запустить программу предоставления жилья педагогам.

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