Губернатор Владимирской области считает нужным строить для учителей квартиры

В школах региона сегодня не хватает уже 800 педагогов.На минувшей неделе на встрече губернатора Владимирской области Александра Авдеева с редакторами ведущих СМИ региона прозвучало обещание запустить программу предоставления жилья педагогам.
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