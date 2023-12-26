Focus: из-за поставок Украине у ФРГ осталось оружия на несколько часов войны

Бундесвер (немецкая армия) в данный момент оснащен в разы хуже, чем в начале российско-украинского конфликта, и не сможет продолжительное время вести боевые действия в случае начала полномасштабной войны.
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