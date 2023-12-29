РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству

Синод Русской православной церкви (РПЦ) под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о недопустимости «любых манипуляций с эмбрионами, предполагающих их умерщвление».
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