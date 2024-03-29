Злоумышленники снова создали фейковый телеграм-канал главы Дорогобужского района

С некоторыми из его друзей мошенники ведут переписку от имени Константина Серенкова Неустановленные лица создали фейковый телеграм-канал от имени главы Дорогобужского района Смоленской области Константина Серенкова.
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