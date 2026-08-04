Сергей Собянин: Москва оказывает содействие в развитии Севастополя

Мэр рассказал, что столица отдает регионам больше, чем получает из федерального бюджетаМэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» рассказал, что столица оказывает активное содействие в развитии Севастополя.
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