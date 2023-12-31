В судно Maersk в Красном море попала ракета хуситов, ВМС США сбили ещё две

Контейнеровоз Maersk Hangzhou, плавающий под флагом Сингапура и принадлежащий Дании, сообщил, что 30 декабря в 20:30 по времени Саны (совпадает с мск) в южной части Красного моря его поразила ракета, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (Centcom) в соцсети X.