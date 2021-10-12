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Судья "Мастер Шеф" Ярославский наткнулся на живую змею: пугающее фото

Судья "Мастер Шеф" Ярославский наткнулся на живую змею: пугающее фото

Судья "Мастер Шеф" с Эктором Хименес-Браво Владимир Ярославский во время прогулки по осеннему лесу наткнулся на змею и рассказал об этом украинцам.

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