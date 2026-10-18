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26-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Шанхае. В финале он победил Рафаэля Ходара – 1:6, 7:6(5), 6:4.