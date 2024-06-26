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Егор Крид в день 30-летия снялся в шортах и с воздушными шарами

Егор Крид в день 30-летия снялся в шортах и с воздушными шарами

Завидный жених Егор Крид отметил свой 30-летний юбилей, кадры фотосессии опубликованы в Сети.Русскому рэперу, исполнителю хита “Самая-самая” Егору Криду исполнилось 30 лет.

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