Axios: США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по диалогу с РФ © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Белый дом в Вашингтоне.
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