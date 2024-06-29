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Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка

Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев во время эвакуации из города Торецка. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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Комментарии
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kornilenko28 корниленко
Бандеровцы всегда своих убивали - это ведь проще. Мама (царствие ей небесное) оккупацию пережила рассказывала что бандеровцы в основном над мирными жителями издевались- были хуже немцев
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14 час.

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