Актриса Алика Смехова снялась в бикини на яхте

Актриса Алика Смехова снялась в бикини. Звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво." позировала на яхте и поделилась кадрами в личном блоге, которые активно обсуждают пользователи соцсетей.
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