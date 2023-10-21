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Нурмагомедов остался доволен победой Махачева над Волкановски на UFC 294

Нурмагомедов остался доволен победой Махачева над Волкановски на UFC 294

Бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).

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