Как правильно принимать витамины: советы врача

Врач дала советы, как правильно пить витамины.Здоровый образ жизни, который включает правильное питание, регулярную физическую активность и нормальный сон, должен дополняться приёмом важных микро- и макроэлементов, таких как железо, медь, селен, йод, хром, цинк, фтор, марганец, кремний, жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9, а также ключевые витамины — D, C, A, E и группа B.