сmyllynparasпостлегче. Всем добрый день!

Свой вкусный и полезный рецепт представляю! Берем два баклажана, режем на кубики или брусочки, смешиваем с 3 яйцами и даем постоять, иногда перемешивая, чтобы баклажаны впитали, берем большую луковицу, режем произвольно, можно мелко, обжариваем до золотистого цвета, добавляем баклажаны и обжариваем 15 минут, солим и перчим по вкусу, добавляем 2 ложки грибной смеси или же шампиньонов, тоже нарезанных кубиками, тушим еще 20-25 минут, добавляем пару зубчиков чеснока и 100 гр сметаны и еще 5 минут тушим, мы добавляем зелень любую.