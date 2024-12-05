На Ямале из-за снега возможны перекрытия дорог

На Ямале 5 декабря из-за снега и метели возможно введение ограничений движения транспорта. Как сообщает департамент транспорта ЯНАО, возможны ограничения в работе региональных дорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта.
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