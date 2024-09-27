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Западные союзники Украины допустили конец военным поставкам

Западные союзники Украины допустили конец военным поставкам

Украина изо всех сил пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания по военным поставкам, но подступающий финансовый кризис среди партнеров Киева ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности по помощи из-за нехватки денег на финансирование инициатив по поддержке страны.

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