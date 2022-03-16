Радулов не набрал очков в 5 матчах подряд. У него 2 броска в створ и «минус 2» на этом отрезке

Александр Радулов не набрал очков в 5 матчах подряд. Форвард «Далласа» остался без результативных действий в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (0:4).

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