Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Улица Украинская, Горняцкий район Макеевки. Вода течёт круглосуточно, водоканал не реагирует.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Улица Украинская, Горняцкий район Макеевки. Вода течёт круглосуточно, водоканал не реагирует.
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