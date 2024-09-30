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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА». Геркус о красно-белых

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место. — «Спартак» забуксовал? — Три тура без побед.

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