Сила в правде
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Сила в правде

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Небо Украины почернело от беспилотников: такого ещё не было. Мощное возмездие настигло иностранных наемников. Украинцы "отменяют" Америку

Небо Украины почернело от беспилотников: такого ещё не было. Мощное возмездие настигло иностранных наемников. Украинцы "отменяют" Америку

Ночью 23 февраля ВС России нанесли массированный удар по объектам врага. Взрывы раздавались в Каневе, Киеве, Кривом Роге, Сумах, Чернигове и Умани, а также в Житомирской, Одесской, Полтавской и Киевской областях и оккупированном Запорожье.

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