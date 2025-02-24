Небо Украины почернело от беспилотников: такого ещё не было. Мощное возмездие настигло иностранных наемников. Украинцы "отменяют" Америку

Ночью 23 февраля ВС России нанесли массированный удар по объектам врага. Взрывы раздавались в Каневе, Киеве, Кривом Роге, Сумах, Чернигове и Умани, а также в Житомирской, Одесской, Полтавской и Киевской областях и оккупированном Запорожье.