Дмитровец
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Дмитровец

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Свежие комментарии

Акушерка из Дмитровского лучше всех управляется с виртуальной реальностью

Наталия Брицына, акушерка филиала женской консультации №2 ГКБ им. В.В.Вересаева на Дмитровском шоссе, в этом году признана лучшей фиджитал-акушеркой столицы — это специальная номинация конкурса профессионального мастерства.

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