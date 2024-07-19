Акушерка из Дмитровского лучше всех управляется с виртуальной реальностью

Наталия Брицына, акушерка филиала женской консультации №2 ГКБ им. В.В.Вересаева на Дмитровском шоссе, в этом году признана лучшей фиджитал-акушеркой столицы — это специальная номинация конкурса профессионального мастерства.
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