В Конгрессе США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола

Лидеры Республиканской партии США в палате представителей призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис без учета ее расы и пола, 24 июля сообщает газета Politico.
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