Василий Апасов: Война закончится, но Украина уже не будет прежней

Кому выгодна затяжная война, и когда ждать мира? Как санкции убивают свободу слова в медиа? Возможно ли примирение украинцев и россиян после тысяч жертв? Украинский телеведущий Василий Апасов ответил на вопросы зрителей и читателей.
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