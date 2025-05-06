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GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

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Василий Апасов: Война закончится, но Украина уже не будет прежней

Василий Апасов: Война закончится, но Украина уже не будет прежней

Кому выгодна затяжная война, и когда ждать мира? Как санкции убивают свободу слова в медиа? Возможно ли примирение украинцев и россиян после тысяч жертв? Украинский телеведущий Василий Апасов ответил на вопросы зрителей и читателей.

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