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Советник Путина: Спасти Украину от вымирания может только Россия

Советник Путина: Спасти Украину от вымирания может только Россия

На полях Восточного экономического форума советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков сделал ряд резких заявлений в адрес Украины, Запада и лично Владимира Зеленского.

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