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Царьград

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Путин утвердил выплату ветеранам ВОВ 80 тыс. рублей к 80-летию Победы

Путин утвердил выплату ветеранам ВОВ 80 тыс. рублей к 80-летию Победы

К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты: 80 тыс. рублей по указу президента России Владимира Путина и дополнительные 10 тыс.

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