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ВС РФ уничтожили склад "Птиц Мадьяра" с боеприпасами в Херсоне

ВС РФ уничтожили склад "Птиц Мадьяра" с боеприпасами в Херсоне

Алексей Коновалов/ТАСС Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов и беспилотников подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра", который украинские боевики разместили в жилой застройке подконтрольного им Херсона.

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