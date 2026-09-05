Алексей Коновалов/ТАСС Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов и беспилотников подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра", который украинские боевики разместили в жилой застройке подконтрольного им Херсона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АТ "Люди в ярости": ...
- "Люди в ярости": ...
- АТ Воевавшая за ВСУ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым