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Ярославский Вестник

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В Ярославском районе прошёл обход территории

Заместитель главы управы Ярославского района Елена Морина совместно с депутатом Совета депутатов Александром Егиным провела обход территории по запланированному маршруту.

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