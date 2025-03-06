Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, начиная с 2:00 мск во вторник.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона, соответствующий приказ Министерство обороны получило в 18:00 по времени Вашингтона в понедельник.