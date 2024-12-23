В Ванино полицейский Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом

Сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транспорте совместно с заместителем председателя Общественного совета Надеждой Гузоватой приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», подарив детям новогодний праздник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии