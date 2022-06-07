Правоохранители пресекли попытку провоза иностранным гражданином крупной партии наркотиков в Краснодарский край

На стационарном посту «Магри» сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю для проверки документов остановили автомобильй.

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