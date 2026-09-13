Кушнер назвал территориальный вопрос главным при урегулировании на Украине

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным при урегулировании конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Война пришла на В...
- СТ «Возвращение к ко...
- СТ Киев сорвал визит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым