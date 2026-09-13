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Кушнер назвал территориальный вопрос главным при урегулировании на Украине

Кушнер назвал территориальный вопрос главным при урегулировании на Украине

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным при урегулировании конфликта на Украине.

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