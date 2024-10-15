Легализация марихуаны не поможет: в США раскритиковали план Харрис по поддержке темнокожих мужчин

В погоне за голосами афроамериканского населения США кандидат от Демократической партии Камала Харрис презентовала «Программу возможностей для темнокожих мужчин», которую The Wall Street Journal назвал «последним сигналом SOS» вице-президента.
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