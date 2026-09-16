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Синоптик Тишковец: менять резину на зимнюю в Москве лучше в ноябре

Синоптик Тишковец: менять резину на зимнюю в Москве лучше в ноябре

Автомобилистам Москвы в этом году стоит повременить с переходом на зимние шины из-за теплой осени. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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