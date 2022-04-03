Первый тренер Капризова назвал рекорд хоккеиста историческим событием для «Миннесоты»

Российский специалист Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал достижение своего бывшего подопечного, который установил клубный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российский специалист Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал достижение своего бывшего подопечного, который установил клубный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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